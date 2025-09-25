Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Lurdes Ferreira, viúva de Ademir Moreno, aqui com ele e a filha, crê "que houve motivação racial no crime". Ainda não sabe o que vai fazer, aguardando o conselho da advogada.
Sociedade

Morte no Faial: Tribunal não viu racismo - só “motivo nenhum”

Acusação era de homicídio qualificado por ódio racial, mas a condenação, a sete anos e 10 meses, mais 480 mil euros de indemnização, foi por ofensas à integridade física por “motivo fútil”.
Açores
Racismo
Justiça
