Morreu o antigo ministro da Justiça Laborinho Lúcio. Tinha 83 anos

O antigo ministro da Justiça Álvaro Laborinho Lúcio morreu na madrugada desta quinta-feira, 23 de outubro, segundo avançou a CNN Portugal e confirmou a Lusa com o presidente da Câmara da Nazaré, Manuel Sequeira.Nascido na Nazaré a 1 de dezembro de 1941, era juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça. Licenciado em Direito e com o Curso Complementar de Ciências Jurídicas, exerceu várias funções de relevo na área da Justiça. Foi procurador da República junto do Tribunal da Relação de Coimbra, inspetor do Ministério Público, Procurador-Geral-Adjunto da República e diretor da Escola da Polícia Judiciária e do Centro de Estudos Judiciários. Foi nomeado ministro da Justiça em 1990, no governo de Cavaco Silva, e foi ministro da República para os Açores em 2003, durante a Presidência de Jorge Sampaio.Membro da Academia Internacional da Cultura Portuguesa e doutor honoris causa pela Universidade do Minho, Laborinho Lúcio foi agraciado em 2005 com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo por Jorge Sampaio. Foi ainda agraciado pelo rei de Espanha, com a Grã-Cruz da Ordem de S. Raimundo de Peñaforte.Em 2023, a Assembleia da República atribuiu-lhe a Medalha de Ouro Comemorativa do 50.º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos.