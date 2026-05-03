Cândido Mota, em 1986, ainda atrabalhar na rádio.
Cândido Mota, em 1986, ainda atrabalhar na rádio.Foto: Arquivo DN
Sociedade

Morreu Cândido Mota, o locutor que “dava voz a quem não a tinha”

Com 'O Passageiro da Noite' inaugurou a rádio interativa em Portugal. Foi durante 35 anos a “voz anfitriã” da Festa do Avante. Por tudo isto, “permanecerá na nossa memória coletiva”, diz Seguro.
Vítor Moita Cordeiro
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