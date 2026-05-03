Morreu Cândido Mota, o locutor que “dava voz a quem não a tinha”

Cândido Mota morreu este domingo, 3 de maio, aos 82 anos, no Hospital Santa Maria, em Lisboa, na sequência de vários problemas de saúde, que não foram revelados. À Lusa, a filha do locutor e apresentador, Teresa Mota, confirmou que tudo aconteceu “sem sofrimento, rodeado da família e amigos próximos”. Numa nota publicada na página da Presidência da República, António José Seguro lembrou Cândido Mota como alguém que combinou “uma genuína preocupação pelo outro com o humor, deixando uma marca de proximidade e humanismo”. Em comunicado, o PCP, partido onde militava, lembrou o apresentador como “uma das figuras mais emblemáticas da comunicação em Portugal”.Cândido Soares Pinto da Mota nasceu em Espinho a 28 de setembro de 1943 e tornou-se conhecido por várias gerações por motivos diferentes, com uma voz inconfundível, grave e desperta, tanto na rádio como na televisão.Em 1979, com o programa intitulado O Passageiro da Noite, na Rádio Comercial, Cândido Mota tornar-se-ia um dos pioneiros da rádio interativa em direto, o que permitia que os ouvintes pudessem partilhar as suas ideias. Sobre este assunto, o Presidente da República destacou o apresentador “pela forma como”, neste programa, “dava voz a quem não a tinha”..“A sua voz inconfundível acompanhou-nos durante muitos anos e permanecerá na nossa memória coletiva”, completou António José Seguro.O PCP lembrou que Cândido de Mota cruzou “uma carreira de excelência na rádio e televisão com um compromisso cívico e político inabalável”, destacando-o como o militante do partido que se tornou “uma presença indissociável da Festa do Avante!, onde foi, durante mais de 35 anos, a voz anfitriã e o rosto do Palco 25 de Abril”. “Para os milhares de visitantes da Quinta da Atalaia, a sua voz tornou-se um símbolo de serenidade e entusiasmo”, vinca o Secretariado do Comité Central do PCP, acrescentando que Cândido Mota “foi não apenas um locutor de sucesso mas um cidadão profundamente empenhado na intervenção social e cultural”.A nota do partido explica que, “a partir de 1965”, o apresentador afirmou-se “como uma das vozes centrais do programa Em Órbita, que revolucionou o panorama musical nacional ao divulgar o melhor da música anglo-americana e, mais tarde, ao dedicar-se de forma didática à música clássica”..Há 52 anos, continua o PCP, Cândido Mota, a partir “do Rádio Clube Português, posto de comando do Movimento das Forças Armadas, durante a Revolução de 25 de Abril de 1974, onde permaneceu durante vários dias ao lado de colegas como Luís Filipe Costa e Joaquim Furtado”, assegurou “a continuidade das emissões que informavam o País sobre a queda da ditadura”.Apesar de todo o percurso radiofónico, a partir da década de 1990 Cândido Mota tornar-se-ia a voz off do programa Roda da Sorte, apresentado por Herman José, seguindo depois a mesma receita para o programa Com a Verdade Me Enganas..Este domingo, no Instagram, Herman José publicou um vídeo com uma série de momentos desses programas, deixando como único texto as palavras em hashtag: “amigo”, “bondoso”, “solidário” e “profissional”..Também numa nota no Instagram, o humorista Nuno Markl recordou num longo texto o “radialista old school na melhor das definições”, que era de igual modo “um homem naturalmente preparado para conversar sobre tudo com conhecimento e sem esforço, com um nível de curiosidade e de cultura que, num mundo cada vez mais rápido, superficial e agressivo, tendemos a perder”..Cândido Mota (1943-2026): apaga-se uma voz maior da rádio portuguesa.A Figura do Dia. Cândido Mota