Moradores das aldeias de São Pedro Velho e Ervideira em Mirandela retirados de casa devido ao fogo

As populações das aldeias de São Pedro Velho e da Ervideira, em Mirandela, foram retiradas de casa e confinadas em pontos de encontro, ao início da tarde desta quinta-feira, 30 de julho, devido ao incêndio que está a lavrar neste concelho.O presidente da Câmara de Mirandela, distrito de Bragança, adiantou, à Lusa, que os moradores estão confinados nas associações de cada aldeia, um ponto de encontro definido para salvaguarda em caso de incêndio.Fonte da GNR revelou ainda à Lusa que a Estrada Municipal 532, com ligação a São Pedro Velho, está fechada ao trânsito.O incêndio chegou ao concelho de Mirandela, distrito de Bragança, na quarta-feira, proveniente do concelho de Valpaços, distrito de Vila Real.Chegou a ter 80% do perímetro de incêndio controlado, na manhã de hoje, mas o fogo descontrolou-se.Às 15:30 estavam a combater as chamas 782 operacionais, apoiados por 258 meio terrestres e sete meios aéreos..Cerca de 80% do perímetro de fogo de Valpaços está dominado