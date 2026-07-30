Moradores das aldeias de São Pedro Velho e Ervideira em Mirandela retirados de casa devido ao fogo
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Sociedade

Moradores das aldeias de São Pedro Velho e Ervideira em Mirandela retirados de casa devido ao fogo

Moradores estão confinados nas associações de cada aldeia, um ponto de encontro definido para salvaguarda em caso de incêndio. Estrada Municipal 532 está fechada ao trânsito.
DN/Lusa
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As populações das aldeias de São Pedro Velho e da Ervideira, em Mirandela, foram retiradas de casa e confinadas em pontos de encontro, ao início da tarde desta quinta-feira, 30 de julho, devido ao incêndio que está a lavrar neste concelho.

O presidente da Câmara de Mirandela, distrito de Bragança, adiantou, à Lusa, que os moradores estão confinados nas associações de cada aldeia, um ponto de encontro definido para salvaguarda em caso de incêndio.

Fonte da GNR revelou ainda à Lusa que a Estrada Municipal 532, com ligação a São Pedro Velho, está fechada ao trânsito.

O incêndio chegou ao concelho de Mirandela, distrito de Bragança, na quarta-feira, proveniente do concelho de Valpaços, distrito de Vila Real.

Chegou a ter 80% do perímetro de incêndio controlado, na manhã de hoje, mas o fogo descontrolou-se.

Às 15:30 estavam a combater as chamas 782 operacionais, apoiados por 258 meio terrestres e sete meios aéreos.

Moradores das aldeias de São Pedro Velho e Ervideira em Mirandela retirados de casa devido ao fogo
Cerca de 80% do perímetro de fogo de Valpaços está dominado
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