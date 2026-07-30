A força das chamas do incêndio que deflagrou na terça-feira em Valpaços
A força das chamas do incêndio que deflagrou na terça-feira em ValpaçosPEDRO SARMENTO COSTA/LUSA
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Cerca de 80% do perímetro de fogo de Valpaços está dominado

Este incêndio causou danos em pelo menos 21 casas, oito de primeira ou segunda habitação, e fez cinco feridos.
DN/Lusa
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O incêndio, que começou na terça-feira, em Valpaços, e que alastrou ao concelho de Mirandela, tem 80% do seu perímetro dominado, tendo duas pequenas frentes ativas.

O comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes da Proteção Civil, Noel Afonso, adiantou à agência Lusa, pelas 07:45, que o fogo no concelho de Mirandela, Bragança, tem uma pequena frente ativa na aldeia de Vale de Telhas, junto ao rio, estando cerca de 90% do perímetro de incêndio dominado.

No concelho de Valpaços, Vila Real, disse, tem também uma pequena frente de fogo ativa e entre 70 a 80% do perímetro está dominado.

Há ainda vários focos de incêndio dispersos pelos dois concelhos dos distritos de Bragança e Vila Real, mas a proteção civil acredita que os meios aéreos poderão ajudar na consolidação.

Às 07:55 estavam no local 793 operacionais, apoiados por 261 meios terrenos.

Entretanto, a Estrada Nacional 315, que liga Vale de Telhas à Bouça, no concelho de Mirandela, reabriu ao trânsito.

O incêndio começou ao início da tarde de terça-feira, no concelho de Valpaços, e mais de um dia depois atravessou o rio Rabaçal e chegou ao concelho de Mirandela, causando danos em pelo menos 21 casas, oito de primeira ou segunda habitação, e fez cinco feridos.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou que três bombeiros, um militar da GNR e um civil sofreram ferimentos leves.

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