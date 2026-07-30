Cerca de 80% do perímetro de fogo de Valpaços está dominado

O incêndio, que começou na terça-feira, em Valpaços, e que alastrou ao concelho de Mirandela, tem 80% do seu perímetro dominado, tendo duas pequenas frentes ativas.O comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes da Proteção Civil, Noel Afonso, adiantou à agência Lusa, pelas 07:45, que o fogo no concelho de Mirandela, Bragança, tem uma pequena frente ativa na aldeia de Vale de Telhas, junto ao rio, estando cerca de 90% do perímetro de incêndio dominado.No concelho de Valpaços, Vila Real, disse, tem também uma pequena frente de fogo ativa e entre 70 a 80% do perímetro está dominado.Há ainda vários focos de incêndio dispersos pelos dois concelhos dos distritos de Bragança e Vila Real, mas a proteção civil acredita que os meios aéreos poderão ajudar na consolidação.Às 07:55 estavam no local 793 operacionais, apoiados por 261 meios terrenos.Entretanto, a Estrada Nacional 315, que liga Vale de Telhas à Bouça, no concelho de Mirandela, reabriu ao trânsito.O incêndio começou ao início da tarde de terça-feira, no concelho de Valpaços, e mais de um dia depois atravessou o rio Rabaçal e chegou ao concelho de Mirandela, causando danos em pelo menos 21 casas, oito de primeira ou segunda habitação, e fez cinco feridos.A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou que três bombeiros, um militar da GNR e um civil sofreram ferimentos leves. .Retiradas mais de 8 mil pessoas da ilha turística de Creta devido a incêndio