O ministro da Educação disse esta sexta-feira (27) que Portugal tem “o sistema educativo mais centralizado da União Europeia”, uma realidade que o Governo pretende contrariar com a revisão do Regime de Autonomia, Administração e Gestão Escolar a apresentar no próximo mês.

Falando em Vila Nova de Famalicão, na cerimónia de inauguração das obras de requalificação da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, Fernando Alexandre prometeu dar “informações muito importantes” sobre a gestão das escolas aos diretores escolares, numa reunião agendada para 15 de dezembro.

“Será o momento em que tornaremos pública, e em primeira mão aos diretores, a proposta de decreto-lei para a revisão do regime de autonomia e gestão escolar”, referiu.

Fernando Alexandre aproveitou a sessão de hoje para esclarecer o conceito de gestor escolar, figura que será criada com a revisão do regime de autonomia.

“O conceito de gestor escolar é uma figura da Agência para a Gestão do Sistema Educativo que vai ser o ponto direto de contacto com os diretores (…). O gestor escolar é uma pessoa de que os diretores vão ter o número de telefone direto e vão falar com ele diretamente. E ele, no fundo, faz a gestão dentro da agência de apoio às escolas”, referiu.

Vincou que o Governo quer “valorizar” a posição do diretor de escola, dando-lhe mais legitimidade.

“Ou seja, ele sentir-se de facto mais legitimado dentro da escola e reconhecido por todos, por toda a comunidade, pelos professores, por todos, como a pessoa que tem a responsabilidade última, não apenas pela gestão de recursos humanos, mas por toda a dimensão pedagógica da escola”, sublinhou.

Para o ministro, a descentralização tem de ser o caminho a seguir, envolvendo diretores e autarquias.

“Temos o sistema educativo mais centralizado da União Europeia, quase do mundo”, criticou, contrapondo que “é no território que as coisas acontecem”.