O ministro da Educação, Ciência e Inovação condenou esta sexta-feira o congelamento das propinas aprovado pela oposição contra a vontade do Governo, considerando que as universidades vão perder “dezenas de milhões de euros”.

Em declarações aos jornalistas em Vila Nova de Famalicão, no final da inauguração das obras de requalificação da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, que custaram 20 milhões de euros, Fernando Alexandre instou o Partido Socialista e o Chega a dizerem o que acham sobre as propinas, designadamente se acham justo pôr todos os portugueses a pagar a educação de apenas uma parte da população.

“Aquilo que nós tivemos foi o parlamento, em novembro, mais uma vez, como já tinha feito no ano passado, a retirar receitas às universidades. Ou seja, as universidades, por decisão do parlamento, vão receber menos dezenas de milhões de euros no próximo ano letivo”, referiu.

Para o ministro, a situação é ainda “mais grave” pelo facto de o regime jurídico das instituições de ensino superior, aprovado em julho, “prever precisamente a neutralidade orçamental para as universidades de alterações legislativas”.

“E o que é que aconteceu? O parlamento alterou as regras, o financiamento, e não compensou as universidades por isso. E, por isso, eu só posso lamentar, porque vamos ter universidades com menos financiamento no próximo ano, e não é pela responsabilidade do Governo, porque o Governo fez a sua parte e aumentou o financiamento. O outro financiamento, que era uma receita que as instituições já tinham, foi retirada pela Assembleia da República”, apontou.

Por isso, pediu à oposição um posicionamento claro sobre a lei de financiamento do ensino superior.

“O Partido Socialistas e o partido Chega têm de dizer o que acham sobre as propinas, se acham de facto que as propinas não devem ser um elemento estruturante de financiamento das universidades, e, se tivermos de pôr todos os portugueses a pagar a educação apenas de uma parte da população, se acham isso justo”, desafiou Fernando Alexandre.

Adiantou que agora não há forma de compensar a perda de receitas das universidades.

“O Orçamento já está fechado. Ou seja, o orçamento para 27 já está aprovado. E aquilo que a Assembleia [da República] fez foi retirar essa receita e não compensar a receita”, rematou.

O parlamento confirmou na segunda-feira a aprovação da proposta do Chega para manter o congelamento das propinas no ano letivo de 2027-2028, contra a vontade dos partidos do Governo e da IL.

A proposta de alteração teve os votos favoráveis de PS, Chega, Livre, BE, PAN e JPP, a abstenção de Livre e PCP e a oposição do PSD, CDS-PP e IL.

Segundo o Governo, o aumento da propina seria inferior a dois euros por mês.