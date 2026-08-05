Fernando Alexandre, ministro da Educação, Ciência e Inovação.
Fernando Alexandre, ministro da Educação, Ciência e Inovação.Foto: DN
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Ministro da Educação garante ao bastonário da Ordem dos Advogados "igualdade de acesso ao Ensino Superior"

João Massano, que defende a suspensão de prazos até todos os alunos terem nota oficial, teve reunião com Fernando Alexandre, ministro da Educação.
Amanda Lima
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Nenhum estudante será prejudicado no acesso ao ensino superior na sequência dos vários problemas registados com os exames nacionais. A garantia foi dada esta quarta-feira, 05 de agosto, ao bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, durante uma reunião com o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

"O Bastonário da Ordem dos Advogados recebeu hoje do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, a garantia de que a igualdade de acesso ao Ensino Superior será plenamente assegurada para todos os alunos, incluindo aqueles que possam ter sido afetados pelas falhas e constrangimentos associados ao processo de exames nacionais", lê-se no comunicado enviado às redações.

A reunião, solicitada por João Massano, realizou-se na sequência das preocupações suscitadas em torno do processo de realização e avaliação dos exames nacionais. O bastonário já tinha defendido a suspensão dos prazos até todos os alunos terem acesso às classificações oficiais.

"Durante o encontro, o Ministro da Educação apresentou um conjunto de medidas destinadas a reforçar a transparência e o rigor da avaliação externa das aprendizagens, bem como a proteger os direitos dos estudantes", afirma a Ordem dos Advogados. Segundo explanou Fernando Alexandre, já existem mecanismos previstos na lei para salvaguardar os direitos dos candidatos ao ensino superior.

Entre esses mecanismos está "a regra segundo a qual qualquer candidato que não tenha sido colocado por causa que não lhe seja imputável será colocado no ciclo de estudos e na instituição em que teria sido colocado na ausência desse erro". Tal acontecerá mesmo que, para isso, seja necessária a criação de uma vaga adicional.

Na avaliação do bastonário, "esta garantia significa que nenhum aluno perderá, em consequência de falhas técnicas, administrativas ou procedimentais que lhe sejam alheias, a oportunidade de ingressar no curso ou na instituição a que teria direito". Fica igualmente "assegurado o respeito pelos princípios da igualdade, da justiça e da confiança no sistema de acesso ao Ensino Superior".

João Massano "saudou as garantias transmitidas pelo Ministro da Educação, considerando fundamental que todos os mecanismos legais e administrativos necessários sejam mobilizados". O objetivo, acrescenta, é garantir que "nenhum estudante seja prejudicado e que a igualdade de oportunidades no acesso ao Ensino Superior seja integralmente preservada".

amanda.lima@dn.pt

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