Ministério da Educação garante que nenhum aluno sairá prejudicado no acesso ao Superior

O Ministério da Educação assegurou este sábado (18 de julho) que nenhum estudante será afetado negativamente no seu acesso ao Ensino Superior devido a falhas que não lhe sejam imputáveis. A tutela garantiu ainda que as notas que surgiram nas pautas com a menção de “suspenso” começaram a ser resolvidas, prometendo a sua atualização até ao final do dia.Num esclarecimento emitido ao início da noite acerca das complicações verificadas na divulgação das classificações dos exames nacionais, o Ministério da Educação informou que o EduQa irá comunicar às escolas quais as notas que continuam suspensas e que estas situações específicas dependem de dados extra a fornecer pelas próprias escolas para que fiquem definitivamente resolvidas.No documento, o ministério justificou o aparecimento do estado “suspenso” em detrimento da nota, lamentou os atrasos e constrangimentos provocados, e pediu desculpa aos alunos, às famílias, aos docentes e aos estabelecimentos de ensino por todos os transtornos. O Executivo expressou ainda o seu agradecimento pelo "empenho, dedicação e sentido de missão" dos professores e técnicos envolvidos, agradecendo também aos diretores escolares o "esforço extraordinário" na publicação dos resultados.De acordo com o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, durante a fase de classificação identificaram-se casos que "exigiram uma validação suplementar" para assegurar a exatidão da avaliação. Entre estes casos incluem-se exames enviados fora do prazo pelas escolas, falta de indicação da versão da prova (Versão 1 ou Versão 2), ausência de folhas de continuação ou folhas de continuação em branco sem a identificação do número do aluno. O ministério garante que assegurou que todas as irregularidades potenciais serão alvo de investigação.A tutela esclareceu que a retenção sob a nota de “suspenso” serviu precisamente para salvaguardar os alunos de eventuais erros. Foi também clarificado que os candidatos que solicitem a reapreciação dos exames poderão utilizar essa nota na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso, tal como já se encontrava regulamentado.O ministério liderado por Fernando Alexandre relembrou que as inscrições para a 2.ª fase dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário decorrem por via eletrónica, mantendo o procedimento habitual, e que o respetivo prazo termina já na próxima segunda-feira.O Governo acrescentou ainda que a versão definitiva da plataforma digital ficou operacional na manhã deste sábado, permitindo o acesso às provas em formato PDF com a discriminação da nota obtida em cada item. Segundo o Executivo, as escolas já receberam as orientações necessárias para reencaminhar estes ficheiros para os estudantes ou encarregados de educação.O Ministério da Educação realçou que esta consulta gratuita e em formato digital, concretizada pela primeira vez nos Exames Nacionais, visa dar total transparência ao modelo de avaliação externa, permitindo que os alunos validem todos os exames, confirmem a correção de todas as respostas e analisem a cotação atribuída a cada pergunta. O ministério reiterou que avançará uma auditoria externa ao sistema de classificação digital com o intuito de apurar as falhas e os erros que estiveram na origem destes problemas.Ao final da tarde, e antes da divulgação desta nota, o ministro Fernando Alexandre e o secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, conduziram uma reunião de ponto de situação com várias entidades do setor, nomeadamente o Conselho das Escolas, a Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), a Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) e a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP)..Governo pede desculpa a alunos e professores. Garante que notas "suspensas" são resolvidas este sábado