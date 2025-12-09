Ministério Público vai recorrer da libertação polícias suspeitos de explorar imigrantes no Alentejo

O Ministério Público (MP) vai recorrer da libertação dos 10 militares da GNR e um elemento da PSP detidos em 25 de novembro por suspeita de colaborarem na exploração de imigrantes no Alentejo."Foi entendido pelo juiz de instrução criminal que a prova é insuficiente. Eu penso que o Ministério Público, segundo as indicações que tenho, irá recorrer da decisão e, portanto, é uma decisão judicial que nós respeitamos, mas que iremos interpor recurso em relação a ela", disse esta terça-feira, 9 de dezembro, Amadeu Guerra, à margem de um evento numa escola em Loures para assinalar o Dia Internacional Contra a Corrupção.Em 25 de novembro, a Polícia Judiciária deteve 17 pessoas, incluindo 10 militares da GNR e um agente da PSP, por suspeitas de exploração de imigrantes no Alentejo, no âmbito da operação "Safra Justa".Quatro dias mais tarde, o Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, aplicou prisão preventiva a três arguidos, todos civis, e justificou a saída em liberdade dos 11 elementos das forças de segurança com o facto de não poderem "ser utilizadas para efeitos de fundamentação das medidas de coação" escutas telefónicas não transcritas pelo MP.Em 02 de dezembro, a ministra da Administração Interna determinou a abertura de processos disciplinares, "a cargo da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), aos dez militares da GNR e ao agente da PSP constituídos arguidos", avançou à Lusa o ministério tutelado por Maria Lúcia Amaral.Fonte da GNR disse então à Lusa que os 10 militares voltaram nesse dia ao serviço, tendo sido escalados para os postos onde se encontram colocados.Segundo a mesma fonte, a GNR aguarda pela aplicação de medidas no âmbito dos processos disciplinares.O agente da PSP está de baixa desde setembro de 2024.A organização criminosa desmantelada controlava cerca de 500 trabalhadores estrangeiros no Alentejo, mas nem todos são considerados vítimas de tráfico, segundo fonte policial.Quanto aos seis civis, a fonte policial precisou que quatro são portugueses e dois são estrangeiros, “todos membros da organização criminosa”.Os dois estrangeiros, do sul da Ásia, “angariavam as vítimas dessa mesma origem e acabavam também por coagi-las e ameaçá-las”.Entre os portugueses, encontra-se, segundo a fonte, “o cabecilha” da rede, sendo os restantes “seus braços direitos”. .Rede criminosa desmantelada pela PJ controlava 500 imigrantes.Imigrantes explorados e ameaçados. Investigação da PJ partiu de denúncia de duas vítimas que tiveram proteção.Militares da GNR detidos por exploração de imigrantes no Alentejo regressam ao serviço