Ministério da Saúde fixa em 2.400 as vagas para internato médico em 2027

O Ministério da Saúde fixou em 2.400 as vagas para entrada no internato médico, a formação pós-graduada que habilita o médico para o exercício autónomo da medicina, segundo o diploma hoje publicado em Diário da República, e assinado pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

O mesmo número de vagas fixadas no ano passado para 2026. No entanto, e no final do processo, em outubro de 2025, a Ordem dos Médicos só aprovou 2317 vagas, mas o mapa final aprovado pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) incluía 233. Destas, e depois da escolha dos jovens médicos, cerca de 20% ficaram desertas. Ou seja, não foram escolhidas por nenhum dos candidatos.

Mas, recorde-se, a maioria das vagas respeitavam aos cuidados primários, para Medicina Geral e Familiar, a nível de especialidades hospitalares foi a Medicina Interna que reuniu maior número de vagas, mais de 200, mas também a que registou maior número de vagas por preencher.

A partir deste diploma, a Ordem dos Médicos irá verificar o número de vagas para a formação pós-graduada para o próximo ano e propor também um mapa ao Ministério da Saúde e à ACSS. No final de Outubro, o processo tem de estar concluído. O internato médico contempla a formação pós-graduada obrigatória (o antigo ano comum e formação especializada (entre quatro e sete anos, dependendo da especialidade).

Com Lusa