No ano passado, 20% das vagas ficaram por preenhcer.
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Ministério da Saúde fixa em 2.400 as vagas para internato médico em 2027

Despacho sobre vagas para formação nas especialidades médicas, para 2027, publicado em Diário da República neste dia 13. O número é o mesmo de 2026, embora o mapa final tenha ficado pelas 2331.
Ana Mafalda Inácio
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 O Ministério da Saúde fixou em 2.400 as vagas para entrada no internato médico, a formação pós-graduada que habilita o médico para o exercício autónomo da medicina, segundo o diploma hoje publicado em Diário da República, e assinado pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

O mesmo número de vagas fixadas no ano passado para 2026. No entanto, e no final do processo, em outubro de 2025, a Ordem dos Médicos só aprovou 2317 vagas, mas o mapa final aprovado pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) incluía 233. Destas, e depois da escolha dos jovens médicos, cerca de 20% ficaram desertas. Ou seja, não foram escolhidas por nenhum dos candidatos.

Mas, recorde-se, a maioria das vagas respeitavam aos cuidados primários, para Medicina Geral e Familiar, a nível de especialidades hospitalares foi a Medicina Interna que reuniu maior número de vagas, mais de 200, mas também a que registou maior número de vagas por preencher.

A partir deste diploma, a Ordem dos Médicos irá verificar o número de vagas para a formação pós-graduada para o próximo ano e propor também um mapa ao Ministério da Saúde e à ACSS. No final de Outubro, o processo tem de estar concluído. O internato médico contempla a formação pós-graduada obrigatória (o antigo ano comum e formação especializada (entre quatro e sete anos, dependendo da especialidade).

Com Lusa

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