Das 142 vagas para médicos de Família só 50 foram ocupadas, em Lisboa e Vale do Tejo 60 ficaram vazias

A realidade volta a repetir-se mais de 60% das vagas para recém especialistas em Medicina Geral Familiar, lançadas em dezembro, segunda época de 2025, ficaram por preencher. Das 142 a nível nacional, só 50 foram escolhidas. Melhor sorte teve a área de Saúde Pública, na qual só duas vagas para recém especialistas ficaram por preencher, já que foram ocupadas 15 das 17 vagas lançadas. Mais uma vez também, Lisboa e Vale do Tejo foi a região que ficou com mais vagas vazias nos centros de saúde na área de Medicina Geral e Familiar. Das 84 vagas disponibilizadas, só 24 foram ocupadas, restando 60. Mas há outras regiões com o mesmo problema. No Centro, por exemplo, só das 29m novas lançadas foram preenchidas, no Alentejo só duas das oito lançadas e no Algarve apenas uma das três colocadas a concurso foi ocupada. Só a região Norte conseguiu ocupar 15 das 18 vagas lançadas.Em Saúde Pública, foi um pouco diferente com três regiões a conseguirem preencher todas as vagas que lhe foram atribuídas, como Lisboa e Vale do Tejo (8), Norte (4) e Algarve (1). O Alentejo consegui ocupar uma das duas lançadas e o Centro também.No entanto, e em relação a 2025, ACSS faz questão de realçar que os 50 recém especialistas colocados na 2ª época do concurso permitirá atribuir médico de família a 77 500 utentes no país, 37 200 na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é onde existem cerca de 800 mil utentes sem médico de família. Nesta região destaca ainda que a ULS Amadora Sintra foi a que mais médicos de família viu colocados: “9 em 12 vagas a concurso, ou seja 75% das vagas foram ocupadas, prevendo-se que deem resposta a 13 950 utentes que passarão a ter acesso a médico de família”.Mas, em 2025, no total dos dois concursos realizados para a contratação de recém especialistas em Medicina Geral e Familiar foram ocupadas 281 vagas, “o que permitiu a atribuição de médico de família a mais 435 550 utentes”.A ACSS lembra que em 2024 das 225 vagas para Medicina Familiar só 63 foram ocupadas e das 15 para Saúde Pública só nove. .Governo cria 400 vagas de internamento social em novas unidades intermédias