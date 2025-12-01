Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Quase meio milhar de candidatos desistiu do internato.
Quase meio milhar de candidatos desistiu do internato. Arquivo
Sociedade

ACSS confirma 469 vagas por preencher no internato médico, o pior resultado dos últimos anos

Fnam e Ordem tinham avisado que seria assim. Mas no balanço da Administração Central do Sistema de Saúde há “sinais positivos sólidos”, como terem entrado mais três médicos do que no ano passado.
Publicado a
Loading content, please wait...
Internato das Especialidades
Internatos médicos
Diário de Notícias
www.dn.pt