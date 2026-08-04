Ministério da Justiça reforça serviços de registo com 47 novos conservadores

Iniciaram funções esta semana 47 novos conservadores de registos nos serviços do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN). Assim, está encerrado um hiato de mais de 20 anos sem ingressos na carreira, anuniciou o Ministério da Justiça esta terça-feira, 04 de agosto.Os novos conservadores foram "colocados onde a resposta é mais necessária". Entre os locais estão as "conservatórias do Norte e do Sul do país, muitas das quais se encontravam sem conservador de registos, permitindo a recuperação de pendências e assegurando a proximidade e a continuidade do serviço às populações".Outros locais são a "Conservatória dos Registos Centrais e no Arquivo Central do Porto, reforçando a decisão dos processos de nacionalidade" e "de forma transversal, nos registos predial, comercial, civil e automóvel, com impacto direto na segurança jurídica das transações e na confiança dos cidadãos e das empresas nos serviços públicos".Os novos conservadores, dos quais 90% são mulheres, são todos Mestres em Direito, "com sólida preparação académica e técnico-jurídica", têm uma média de idades de 40 anos, formação de cerca de um ano "entre componente teórica e prática nas próprias conservatórias" e integraram o projeto-piloto de recuperação de pendências, desde a fase de formação."A concretização deste ingresso permite reforçar a capacidade de resposta do Estado e responder ao progressivo envelhecimento dos quadros — em 2025, mais de 63% dos trabalhadores do IRN tinham idade igual ou superior a 55 anos", pode ler-se na nota enviada pelo ministério às redações.Em setembro deste ano os quadros do IRN, I.P. terão um novo reforço com a entrada de mais 66 conservadores, o que significará um total de 113 novos conservadores só este ano. Já em março de 2027 haverá um novo reforço resultante de 39 vagas adicionais autorizadas em outubro de 2025.Paralelamente, o processo de recrutamento de mais 485 oficiais de registos termina em breve, permitindo o seu ingresso nas conservatórias no último trimestre deste ano, juntando-se aos 120 oficiais de registo que ingressaram nas conservatórias em maio e em junho de 2025."Poucas profissões têm um impacto tão direto na vida dos portugueses como a dos conservadores de registos: sempre que nasce uma criança, se celebra um casamento, se compra uma casa ou se cria uma empresa, é o seu trabalho que garante que esses atos ficam registados com rigor e segurança. O Governo tem investido na valorização das carreiras dos registos, no recrutamento de novos profissionais e na modernização dos serviços, para que os cidadãos encontrem uma Justiça mais próxima, mais eficiente e mais célere. A Justiça renova-se com estes 47 novos conservadores, a quem desejo as maiores felicidades pessoais e profissionais", afirma a Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, citada pelo comunicado..Pedidos de nacionalidade portuguesa subiram 74% após anúncio de mudança na lei.Ordem dos Notários. “O OE 2026 apenas é positivo se for bem usado para contratar mais pessoas e meios”