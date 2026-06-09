Ministério da Educação marca nova data para Prova de Matemática

Já há nova data para a prova de Monitorização das Aprendizagens de Matemática destinada aos alunos do 4.º ano. Será realizada a 19 de junho, informou o Ministério da Educação."Para garantir a igualdade de oportunidades, a prova de Monitorização das Aprendizagens (ModA) de Matemática do 4.º ano de escolaridade tem nova data agendada para o dia 19 de junho", informou a tutela à agência Lusa.A prova estava inicialmente marcada para o dia 5 de junho. No entanto, não pôde ser realizada devido à greve dos trabalhadores não docentes que teve lugar nesse dia.O gabinete do ministro Fernando Alexandre não respondeu, contudo, à questão sobre quantos alunos foram prejudicados e impedidos de realizar a prova nessa data. Segundo o ministério, a nova data já foi comunicada pelo Júri Nacional de Exames a todas as escolas.Já a prova de Português do 6.º ano está a decorrer esta terça-feira, 9 de junho. O exame tinha sido igualmente adiado, uma vez que estava marcado para 3 de junho, dia da greve geral contra o pacote laboral..Provas de 4.º e 6.º ano começam hoje com escolas prontas para o formato digital.Impacto da greve nas escolas provocou disrupções na prova-ensaio de Matemática do 4.º ano