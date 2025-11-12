Ministra vai reunir-se com nova associação de médicos prestadores de serviços

A ministra da Saúde anunciou esta quarta-feira, 12 de novembro, que já recebeu o pedido de reunião da recém-criada Associação dos Médicos Prestadores de Serviço e assegurou que o encontro será agendado “o mais brevemente possível”.“Relativamente aos médicos que trabalham em regime de prestação de serviços, que estão a construir ou já construíram uma associação, já nos pediram uma reunião e nós estamos a ver nas agendas do Ministério da Saúde a data para que essa reunião ocorra o mais breve possível”, afirmou Ana Paula Martins aos jornalistas à margem da Convenção Nacional da Saúde, que decorreu em Lisboa.Em causa nesta reunião estará a regulamentação do trabalho médico em prestação de serviços aprovada pelo Governo no final de outubro, que pretende disciplinar os valores pagos a esses profissionais de saúde e que prevê um regime de incompatibilidades.Com esta nova regulamentação, o Governo pretende minimizar as diferenças pagas entre os médicos que têm contrato com o SNS e os médicos que trabalham como prestadores de serviço, a maioria dos quais contratados à tarefa pelos hospitais para assegurarem as urgências. .SNS. 45% dos encargos com prestação de serviços médicos é pago a empresas que contratam tarefeiros.Médicos tarefeiros constituem-se em associação para negociar com Ministério do Saúde