Ministério Público alerta para nova campanha de phishing a usar nome do Continente

O Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República emitiu, esta quinta-feira, 11 de setembro de 2025, um alerta sobre uma campanha de phishing que está a utilizar de forma abusiva o nome e a imagem dos supermercados Continente para obter ilicitamente dados de cartões de crédito.A campanha fraudulenta desenrola-se através de mensagens de texto (SMS) enviadas a partir de números de telefone que não pertencem à empresa. Na mensagem, os criminosos informam as potenciais vítimas de que os seus pontos do Cartão Continente estão prestes a expirar, incentivando-as a clicar num link para aproveitarem alegadas vantagens.O link incluído nas mensagens, que contém sempre a expressão "cartaocontinente", redireciona o utilizador para uma página de internet falsa que imita a aparência do site oficial do Cartão Continente, descreve o MP. Nesta página, a vítima é informada de que, para receber uma recompensa pelos pontos acumulados, terá de pagar uma pequena quantia.Para concluir o processo, é solicitado à vítima que introduza vários dados pessoais, como o número de telefone, nome e morada. O esquema culmina com o pedido dos dados completos do cartão de crédito: o nome do titular, o número do cartão, a data de validade e o código CVV.O objetivo final dos cibercriminosos é utilizar estes dados para realizar operações fraudulentas em prejuízo das vítimas.As autoridades recomendam que quem receber estas mensagens as ignore e apague de imediato. Caso alguém já tenha fornecido os dados do seu cartão, deverá contactar urgentemente o seu banco para proceder ao cancelamento do mesmo.