Milhares em manifestação em Lisboa contra pacote laboral quando Governo quer finalizar negociação
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Milhares em manifestação em Lisboa contra pacote laboral quando Governo quer finalizar negociação

O protesto, organizado pela CGTP, teve início pelas 14h30, no Saldanha, em Lisboa, e seguiu em direção à Assembleia da República.
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Milhares de pessoas manifestaram-se esta sexta-feira, 17 de abril, em Lisboa, contra o pacote laboral, numa altura em que o Governo já admitiu querer encerrar a atual fase negocial.

O protesto, organizado pela CGTP, teve início pelas 14h30, no Saldanha, em Lisboa, e seguiu em direção à Assembleia da República.

Os manifestantes, de todas as idades, levavam bandeiras da central sindical e das estruturas associadas e gritavam palavras de ordem como “Contratação sim, caducidade não” e “salários de miséria, rendas a subir, o povo não aguenta, está na hora de agir”.

A manifestação nacional, organizada pela CGTP-IN, sob o mote “Abaixo o pacote Laboral! Aumentar salários, garantir direitos, é possível uma vida melhor” decorre numa altura em que a ministra do Trabalho garantiu que há apenas “dois ou três temas” a impedir um acordo com os parceiros sociais e que vai encerrar “esta fase negocial nos próximos dias”.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, volta hoje a estar reunida com a UGT e as quatro confederações para “pequenas afinações” na legislação laboral.

Na quinta-feira, à saída da reunião de Concertação Social, Palma Ramalho, indicou que o encontro serviu para "partilhar com todos os parceiros sociais a última versão" da proposta de revisão de legislação laboral, numa alusão ao facto de a CGTP ter apenas a versão inicial do anteprojeto, apresentada em 24 de julho de 2025.

No mesmo dia, a CGTP denunciou um “simulacro” de negociação, indicando que a ministra esteve reunida com o líderes patronais e a UGT antes da reunião de Concertação Social começar, deixando a central sindical de fora.

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