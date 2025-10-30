Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sociedade

Migração de sistemas. Conselho superior dos tribunais administrativos exige solução ao Ministério da Justiça

Desde o dia 20 de outubro que não há tramitação normal dos processos, principalmente na primeira instância do Tribunal Administrativo. Reunião de emergência foi realizada no Ministério da Justiça.
Amanda Lima
O Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF) solicitou uma reunião de emergência ao Ministério da Justiça para tratar do problema da migração dos novos sistemas informáticos. Desde o dia 20 de outubro que a tramitação dos processos judiciais está com constrangimentos, provocado pela mudança nos sistemas.

O encontro foi realizado no final da tarde de quarta-feira, 29 de outubro. De acordo com comunicado do CSTAF, "foram sinalizados todos os problemas identificados por Juízes e Presidentes dos Tribunais Administrativos e Fiscais desde o dia 20 de outubro, data em que o SITAF se tornou indisponível".

Ao apresentar o problema, houve o comprometimento em resolver a situação. "A Secretaria de Estado da Justiça assumiu o compromisso de, através do IGFEJ, proceder à resolução dos problemas identificados, assegurando o restabelecimento integral do normal funcionamento dos sistemas", lê-se ainda no comunicado.

O conselho ainda manifestou a possibilidade de colaborar neste processo. "O Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais manifestou a sua disponibilidade para acompanhar diretamente este processo, colaborando com o IGFEJ e as equipas técnicas no acompanhamento e monitorização da resolução das anomalias nos próximos dias", pontua.

A migração

O Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) realizou entre os dias 17 e 20 de outubro a transição para o novo sistema de tramitação processual nas jurisdições administrativa e fiscal — eTribunal CITIUS — que substituiu a plataforma SITAF, considerado "desatualizado" para a atual realidade.

O objetivo é unificar os sistemas de informação e este processo foi realizado em colaboração com o CSTAF. Estavam previstos constragimentos, mas somente até ao dia 20.

No entanto, os problemas continuaram após esta data, o que motivou a convocação da reunião. Vários advogados já vinham reportando problemas na submissão de processos administrativos desde o dia 17.

A data coincidiu com mudanças na Lei dos Estrangeiros e a aprovação da nova Lei da Nacionalidade - ambas que suscitaram uma procura ainda maior pelo tribunal em busca de manutenção de direitos. Neste momento, tramitam mais de 133 mil processos administrativos contra a Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

amanda.lima@dn.pt

Mais de 133 mil processos AIMA pendentes no tribunal administrativo de Lisboa
Líder do Supremo diz que houve juízes punidos por "negligência grave" ao usar Inteligência Artificial
Justiça
Tribunais
Tribunais Administrativos

