Metro Mondego alerta que dados pessoais poderão ter sido copiados durante ataque informático

Os dados pessoais de utilizadores do passe da Metro Mondego poderão ter sido acedidos e copiados durante o ataque informático sofrido recentemente. O alerta foi feito pela própria empresa este domingo, 26 de julho.Em comunicado, a Metro Mondego referiu que os elementos disponíveis até ao presente momento levam “a considerar provável que os atacantes tenham copiado informação que pode incluir dados pessoais”. A empresa assegura a operação do Metrobus, que circula entre Lousã e Coimbra.Este aviso destina-se apenas aos titulares do chamado passe personalizado. Isto porque “a compra de bilhetes de transporte não envolve o registo de dados pessoais dos passageiros”.Os dados em causa são, nomeadamente, os de identificação e contacto (como nome, data de nascimento, morada, telefone e fotografia), números de identificação oficiais (NIF e número do documento de identificação apresentado no registo) e dados de utilização do título de transporte.A empresa destaca que podem também estar em causa "o nome, o endereço de correio eletrónico e o número de telefone de pessoas que trocaram mensagens com endereços da Metro Mondego, institucionais ou de colaboradores". Neste caso, existe o risco de “receção de mensagens fraudulentas que se façam passar pela Metro Mondego ou pelos seus interlocutores habituais”. Os colaboradores, fornecedores e outras entidades com relações contratuais com a Metro Mondego serão contactados individualmente em tempo oportuno.Ao mesmo tempo, a empresa reitera que “os dados de pagamento com cartão bancário não foram afetados”, uma vez que “os pagamentos são processados em terminais autónomos, isolados dos sistemas atingidos”.O ataque aconteceu no dia 6 de julho. “O grupo responsável pelo ataque reivindicou-o publicamente, alegando estar na posse de informação da empresa e anunciando a intenção de a divulgar.”, detalhou. O crime informático foi do tipo ransomware, um software malicioso que se apodera de dados e bloqueia o seu acesso, exigindo o pagamento de um resgate para o respetivo restauro.O serviço de transporte não foi afetado. Segundo a companhia, foram acionados de imediato os procedimentos de resposta a incidentes, "com o apoio de peritos externos em cibersegurança, e notificou o Centro Nacional de Cibersegurança, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e as autoridades responsáveis pela investigação criminal, com quem se mantém em articulação"..Metro Mondego ultrapassa um milhão de validações desde janeiro