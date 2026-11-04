Metro do Porto vai chegar a Espinho, São João da Madeira, Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira

O ministro das Infraestruturas avançou esta quarta-feira, 4 de novembro, ter mandatado a Metro do Porto a expandir o metro aos municípios do sul da Área Metropolitana do Porto, como “Espinho, São João da Madeira, Santa Marida da Feira, Oliveira de Azeméis”.

Numa cerimónia na Câmara Municipal do Porto, o ministro Miguel Pinto Luz explicou que este alargamento da linha de metro poderá ser concretizado através da utilização do espaço do canal da Linha do Vouga, fazendo “a ligação de Santo Ovídeo [Gaia] a Espinho, São João da Madeira, Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis”.

“Muitas vezes, esquecemo-nos que existe uma Área Metropolitana do Porto (AMP) a sul, que chega a Vale de Cambra”, afirmou o ministro, que considerou que será “absolutamente transformador” trazer 400 mil habitantes para a rede do Metro do Porto.

Numa nota publicada no site da AMP após a cerimónia, a entidade metropolitana fala em “estudos” para avaliar o alargamento da rede do metro “aos municípios de São João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira e Vale de Cambra”.

O município do Porto e as Infraestruturas de Portugal (IP) assinaram esta quarta-feira protocolos de cooperação para a gestão da Via de Cintura Interna (VCI), para estudos de avaliação da Via Circular Externa Nascente (VCEN) e da Via Circular Externa Poente (VCEP), para a evolução funcional e requalificação da EN 12 - Estrada da Circunvalação e ainda um protocolo de cooperação para subconcessão de uso privativo da plataforma da via do Ramal da Alfândega.