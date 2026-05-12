Porto vai ter uma nova via de cintura externa entre a VCI e a CREP/A41

O Porto vai ter uma nova via de cintura externa que será uma “ligação intermédia” entre a Via de Cintura Interna (VCI) e a Circular Regional Exterior do Porto (CREP/A41).O anúncio foi feito esta terça-feira (12 de maio) pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que afirmou que esta via será “uma alternativa à VCI, que possa fazer o trânsito entre o Sul e o Norte relativamente à travessia da cidade do Porto”.“Se perspetivarmos esta intervenção à luz também da resolução do nó de ligação de Francos na VCI, poderemos estar na presença da maior transformação de trânsito, de capacidade de escoamento do Porto, da Área Metropolitana, mas da cidade em particular”, acrescentou o primeiro-ministro, após uma reunião de cerca de duas horas com os presidentes das câmaras do Porto e de Lisboa, Pedro Duarte e Carlos Moedas, respetivamente.Ainda no âmbito da mobilidade no Porto, o primeiro-ministro afirmou ainda estar a ser trabalhada uma “rede complementar à rede de metro, de transporte urbano, sustentável” que seja capaz de “incorporar soluções economicamente viáveis e naturalmente socialmente compatíveis com o desejo de todos serem beneficiados no território por transportes públicos de qualidade, amigos do ambiente, que possam projetar maior mobilidade”, mas sem avançar com mais pormenores..Porto tem aval do Governo para pesados saírem da VCI e quer limitar trânsito no centro