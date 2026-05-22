Metro do Porto quer demolir edifícios e parte da bancada do antigo estádio do Salgueiros

A Metro do Porto quer demolir os edifícios que restam do antigo estádio Vidal Pinheiro, antiga 'casa' do Salgueiros, bem como parte da bancada nascente, segundo um procedimento consultado esta sexta-feira, 22 de maio, pela Lusa.De acordo com os documentos, em causa está uma consulta ao mercado para a "execução de trabalhos de demolição das bancadas e edifícios do antigo estádio do Salgueiros" por 100.000 euros."Constituem o âmbito desta empreitada os trabalhos de demolição das bancadas e edifícios do antigo estádio do Salgueiros, incluindo remoção dos resíduos e contentores, bem como a limpeza e desmatação do espaço", pode ler-se no procedimento.Segundo a descrição da intervenção, "pretende-se fazer a demolição total dos edifícios existentes, com exceção das fundações subterrâneas e lajes de pavimento do piso térreo", e "os ladrilhos ou acabamentos coloridos dos pavimentos devem ser removidos, de forma a deixar apenas betão à vista em toda a zona intervencionada"."Os contentores ou pré-fabricados existentes junto aos edifícios devem ser removidos e transportados a destino licenciado", referem também os documentos.Quanto à bancada nascente, "deve ser demolida apenas a parte superior da bancada, ou seja, a porção da mesma que se encontra acima da cota do terreno natural", pois "os degraus inferiores, apoiados diretamente no terreno, devem permanecer, funcionando como estrutura de contenção das terras"."Além dos edifícios adjacentes à bancada, existe ainda um edifício no lado oposto (no topo poente do terreno), que deve também ser demolido", referem também os documentos.Já em torno do campo de jogos existente, lê-se que "devem ser removidas as redes de vedação e respetivos prumos, bem como o muro com altura aproximada de um metro que o delimita do lado sul".O Salgueiros está sem recinto próprio desde que o Estádio Engenheiro Vidal Pinheiro - onde jogava como anfitrião desde 1932 e nas suas 24 participações na divisão principal - foi demolido em 2006 para dar lugar a uma estação de metro.Os terrenos são atualmente propriedade da Metro do Porto.A Lusa questionou a Metro do Porto sobre quais os motivos para a demolição, se há algum projeto previsto para o local ou se há intenção de alienar os terrenos e aguarda resposta..Prazo das obras da Linha Rubi do Metro do Porto derrapa mais de um ano para 2028