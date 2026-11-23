A circulação do metro entre as estações João de Deus e General Torres, em Gaia, reabriu pelas 19h00, depois de mais uma hora cortada devido a uma mala abandonada na primeira estação, referiu fonte da Metro do Porto.

A circulação do metro entre as estações D. João II e General Torres, em Vila Nova de Gaia, foi retomada após corte nos dois sentidos em Gaia devido a mala suspeita abandonada na primeira estação, referiu à Lusa fonte da empresa Metro do Porto. A circulação reabriu pelas 19h00, depois de mais uma hora cortada.

O corte da circulação nos dois sentidos foi pedido pela PSP para permitir a intervenção dos elementos da equipa de inativação de explosivos, chamada ao local, acrescentou a fonte.

Fonte da PSP confirmou à Lusa que estiveram agentes no local, bem como elementos da Polícia Municipal de Gaia.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 15h50, após ter sido detetada uma mala cinzenta na estação D. João II, revelou a Metro do Porto.