Meo vai creditar os clientes impactados pelos dias sem serviços
Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Meo vai creditar os clientes impactados pelos dias sem serviços

Os clientes da Vodafone serão ressarcidos do valor faturado através de crédito a partir da próxima fatura".
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Meo irá creditar os períodos de indisponibilidade de serviços de telecomunicações aos clientes localizados nas zonas afetadas pelas tempestades, o qual será refletido na fatura seguinte, esclareceu esta terça-feira, 24 de fevreiro, à Lusa fonte oficial da operadora.

A Lusa contactou as operadoras na sequência de alguns clientes das zonas afetadas pelo mau tempo que ficaram sem comunicações afirmarem que estavam a receber as faturas sem crédito.

"Conforme previamente anunciado, a Meo informa que irá creditar os períodos de indisponibilidade de serviços de telecomunicações aos clientes localizados nas zonas afetadas pelas tempestades", disse à Lusa fonte oficial da empresa.

De acordo com a legislação em vigor, "os clientes impactados irão receber um crédito automático correspondente aos dias em que não dispuseram de serviço, o qual será refletido na fatura seguinte ao período de indisponibilidade", acrescentou a mesma fonte.

Na segunda-feira, fonte oficial da Vodafone Portugal explicou à Lusa que, "devido ao automatismo dos processos de faturação da Vodafone - que não foi possível interromper em tempo útil -, foram emitidas faturas a alguns clientes que ficaram sem serviço em consequência da depressão Kristin".

Contudo, "estes clientes serão ressarcidos do valor faturado através de crédito a partir da próxima fatura", asseverou a mesma fonte.

A Lusa contactou também a NOS sobre este tema.

Meo vai creditar os clientes impactados pelos dias sem serviços
Anacom recomenda 'roaming' nacional temporário para suprir falhas
Meo vai creditar os clientes impactados pelos dias sem serviços
PTRR. Governo quer todas as freguesias com telefones SIRESP e satélite com ligação ao Starlink
Mau Tempo
Vodafone
MEO
NOS
comunicações
depressão Kristin
depressão Leonardo
depressão Marta

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt