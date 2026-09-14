MEO foi alvo de ataque em massa, mas garante que não houve acesso a dados de clientes

A MEO adiantou esta segunda-feira, dia 14 de setembro, que foi alvo de um "ataque em massa" que causou constrangimentos nos seus serviços, garantindo que conseguiu "controlar rapidamente a situação" e que a intrusão não resultou em acesso a dados de clientes.

Em comunicado enviado à Lusa, a MEO referiu que foi alvo "de um ataque em massa que provocou congestionamento e degradação da rede internacional".

"Foram de imediato ativadas todas as medidas de mitigação e recuperação, permitindo controlar rapidamente a situação e restabelecer a estabilidade do serviço, referiu a MEO.

A operadora garantiu ainda que o ataque "não resultou em qualquer intrusão nem acesso a dados da MEO e seus clientes".

"A MEO mantém o seu compromisso com a segurança, resiliência, robustez e a qualidade das suas infraestruturas e serviços", concluiu na mesma nota.

O portal Downdetector, plataforma que fornece informações em tempo real, registou nas últimas horas vários relatos de falhas em serviços de operadoras de telecomunicação, não só da MEO, como também da Vodafone, NOS e Digi, entre outros.