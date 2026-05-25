Clientes da MEO relatam falhas no serviço de televisão

Os clientes da MEO relataram esta segunda-feira, 25 de maio, falhas no serviço da operadora de telecomunicações. De acordo com o site que monitoriza vários serviços, Downdetector, 91% das queixas estão relacionadas com o serviço televisão, mas foram também relatados problemas no acesso à internet (4%) e no serviço de wi-fi (3%). Fonte oficial da MEO confirmou à CNN Portugal "uma afetação parcial do serviço de televisão, estando as suas equipas técnicas totalmente empenhadas na resolução da situação, que se prevê ultrapassada nas próximas horas".De acordo com relatos recolhidos pela Lusa, o serviço de televisão através da box Android estava sem funcionar pelas 20h30 desta segunda-feira.Às 20h20, foram registados mais de 1500 relatos de falhas no serviço da operadora de telecomunicações, de acordo com o site Downdetetctor. Os problemas com os serviços da MEO começaram a ser reportados a meio da tarde e têm sido registados em vários pontos do país, especialmente na zona da Grande Lisboa e no Porto.