A situação não é nova, pois nos últimos meses tem afetado médicos, internos e especialistas, da Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental (ULSLO). O Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), que integra a Federação Nacional dos Médicos (Fnam), denuncia mesmo, em comunicado enviado às redações, nesta quarta-feira, dia 25, que, em junho, já tinha reunido com o Conselho de Administração da ULS e firmado um acordo para que “o pagamento de trabalho suplementar realizado pelos médicos, sobretudo nas urgências, fosse regularizado”.

Este acordo envolveu ainda o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas para que o mesmo fosse considerado em relação aos profissionais que representam.

Na base do acordo estava selado o compromisso de que o trabalho suplementar não fosse, erradamente, “acumulado em horas em bolsa de horas”. Só que, seis meses depois, os “problemas persistem”. O SMZS diz que foram identificadas “novas situações com o vencimento de novembro que exigem esclarecimento e correção”, argumentando que a ULS “persiste em graves irregularidades no processamento das remunerações de médicos”.

Na nota enviada, o sindicato confirma que “a situação se arrasta há vários meses e agravou-se com os recibos do mês de novembro”, explicando que “continuam por regularizar pagamentos relativos a trabalho suplementar, nomeadamente horas de urgência interna e valores associados ao regime de incentivos aos blocos de horas (decreto-Lei nº 119/2026 e suas atualizações)”.

Segundo o relato de alguns profissionais, “foram identificados novos erros, com deduções sem esclarecimento adequado e discrepâncias significativas entre os montantes devidos e os efetivamente pagos”, havendo alguns a “reclamar valores acumulados de cerca de 15 mil euros”.

O DN contactou a ULSLO que “reconhece a existência de incorreções no processamento dos vencimentos de alguns médicos”, mas defende “essas referem-se a casos pontuais, e derivam do facto de o sistema de validação do trabalho efetuado não ser completamente automatizado”. A ULS garante que nos casos “identificados tem sido feito um esforço para que as incorreções sejam devidamente corrigidas no espaço de dias”.

A explicação é contestada pelo SMZS-FNAM: “Há mais de meia centena de médicos internos e especialistas que identificaram erros no seu recibo de novembro”. Aliás, ao DN, o delegado sindical do SMSZ/Fnam e representante da Comissão de Internos na ULSLO garante que só a nível de médicos internos “foram identificados agora 35 com irregularidades no vencimento, mas a situação tem outra dimensão se falarmos dos erros que foram cometidos nos meses anteriores. São várias situações acumuladas, porque o problema estende-se também aos médicos especialistas”.

João Barroso diz ao DN que, nesta semana, reuniu com “o Conselho de Administração para que a situação dos internos fosse explicada. Há um mês foi a mesma a coisa e a justificação dada continua a ser a mesma, que a única profissão dentro da ULS que ainda tem recibos feitos à mão são os médicos, porque os horários não são carregados automaticamente. A Comissão de Internos já apontou várias vezes esta situação e nada é feito para a resolver”.

O delegado sindical reforça ainda que “não há um único médico naquela ULS que não diga que já teve de pedir correções no vencimento. Portanto, não é uma questão de casos pontuais. Se fosse teríamos um, dois ou três casos. São muitos médicos afetados há meses”.

No comunicado enviado às redações, o SMS defende ser “inaceitável que médicos que asseguram o funcionamento dos serviços de urgência continuem sem receber integralmente o trabalho prestado, enfrentando sucessivos erros remuneratórios e ausência de soluções definitivas”.

Do lado da ULSLO, a administração garante que “tem procurado que o sistema alcance a automatização plena, de forma a que situações deste tipo deixem de ocorrer”.