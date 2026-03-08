Inspeção da Saúde investiga Serviço de Recursos Humanos e "legalidade de contratações" na ULS Lisboa Ocidental
Inspeção da Saúde investiga Serviço de Recursos Humanos e "legalidade de contratações" na ULS Lisboa Ocidental

Denúncia anónima contra diretor do Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, que integra hospitais São Francisco Xavier, Egas Moniz e Santa Cruz, leva Inspeção Geral das Atividades em Saúde ao terreno. André Coelho Dias é acusado de "falta de pagamento de bolsa de horas a médicos e enfermeiros" e de contratar profissionais sem concurso. Hospital diz que cumpre "estritamente" a lei.
