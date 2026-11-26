Dois médicos foram detetados a usar óculos modificados com Inteligência Artificial (IA) e com câmara de filmar durante a realização, na quarta-feira, 25 de novembro, na zona Norte, da Prova Nacional de Acesso (PNA) à formação especializada.

A informação foi transmitida à agência Lusa por outros médicos que, na quarta-feira, também realizaram a PNA 2026 no Europarque, em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, e confirmada esta quinta-feira pelo Ministério da Saúde.

“Durante a realização da Prova Nacional de Acesso (PNA) 2026, no local de prova da zona Norte, no Europarque, em Santa Maria da Feira, foram identificadas duas situações envolvendo a utilização de dispositivos eletrónicos não autorizados (óculos inteligentes)”, refere o ministério, em resposta enviada à Lusa.

No decurso da prova, uma médica recém-formada foi detetada a usar óculos modificados com IA, enquanto outro médico tinha óculos com câmara de filmar incorporada que transmitia imagem para alguém do exterior, de quem recebia informações através de uns auriculares/’phones’, adiantaram também à Lusa outras fontes ligadas ao processo.

Segundo o Ministério da Saúde, o regulamento da PNA 2026 determina que “é totalmente proibida a utilização, para qualquer fim, de qualquer dispositivo eletrónico durante a realização da prova”, acrescentando que o mesmo regulamento “qualifica expressamente a utilização de telemóvel ou de outro dispositivo eletrónico durante a realização da PNA como irregularidade conducente à anulação da prova”.

“As situações foram detetadas pelas equipas de vigilância e de imediato reportadas aos delegados da prova presentes no local, que procederam à verificação e confirmação das ocorrências, ao respetivo registo e à remoção dos dispositivos eletrónicos em causa”, diz a tutela.

As ocorrências, segundo o ministério, “serão apreciadas nos termos regulamentares aplicáveis, cabendo ao júri do procedimento concursal, ouvido o Gabinete para a Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada (GPNA), decidir sobre a validade das provas”.

“Até à adoção dessa decisão, não serão antecipadas as consequências relativamente aos candidatos envolvidos”, explica a tutela.

Ministério estuda medidas adicionais para vigiar prova

O Ministério adiantou ainda que estão em avaliação medidas adicionais destinadas a reforçar a prevenção e deteção da utilização indevida de dispositivos eletrónicos durante a realização da Prova.

Questionado sobre se houve alguma falha ao nível da segurança ou de organização da prova, o ministério responde que “foram adotadas previamente medidas destinadas a prevenir e detetar este tipo de situações, incluindo a preparação das equipas de vigilância para a identificação de potenciais equipamentos suscetíveis de utilização indevida e a adoção de procedimentos adicionais de verificação”.

Além disso, foi ainda dada especial atenção a dispositivos de uso pessoal suscetíveis de incorporar componentes eletrónicos ou sistemas de captação e transmissão de informação, acrescenta.

“As situações em causa foram detetadas no decurso da prova e os procedimentos previstos foram acionados. A sua ocorrência não permite, por si só, concluir pela existência de qualquer falha de segurança ou de organização, demonstrando, pelo contrário, a capacidade de monitorização e deteção dos mecanismos de vigilância implementados permitiram identificar as situações”, refere o ministério.

A tutela acrescenta que, apesar disso, “e atendendo à crescente sofisticação dos dispositivos tecnológicos disponíveis, as ocorrências serão consideradas na avaliação e aperfeiçoamento dos procedimentos de prevenção, controlo e vigilância a adotar em futuras edições da PNA”.

“Além das medidas preventivas e de vigilância já implementadas, encontram-se em avaliação medidas adicionais, incluindo soluções de natureza tecnológica destinadas a reforçar a prevenção e deteção da utilização indevida de dispositivos eletrónicos durante a realização da PNA”, afirma.

A eventual adoção destas soluções exige, contudo, “uma avaliação técnica e operacional cuidada, tendo em conta não apenas a sua eficácia, mas também as exigências logísticas e os custos associados, bem como eventuais implicações nos sistemas de comunicações necessários à segurança dos espaços e aos procedimentos de emergência e evacuação”.

Segundo o ministério, tutelado por Ana Paula Martins, estas matérias encontram-se a ser analisadas pelas equipas envolvidas, com vista à identificação de soluções que reforcem a segurança da prova, sem comprometer as condições necessárias ao seu normal funcionamento e à segurança dos candidatos e demais intervenientes.

A PNA é uma prova de ordenação de candidatos, integrada no concurso de ingresso no internato médico que visa o acesso à formação especializada, sendo realizada por todos os candidatos que visam o ingresso ou a mudança de área de especialização/local de formação.

A PNA 2026 foi concentrada em várias regiões do país: Norte (Santa Maria da Feira); Centro (Coimbra), Lisboa e Vale do Tejo (Lisboa), Açores (Ponta Delgada) e Madeira (Funchal).