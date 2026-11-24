Amanhã, dia 25 de novembro, milhares de jovens médicos irão realizar a Prova Nacional de Acesso (PNA), um momento particularmente marcante no seu percurso profissional e pessoal. Para muitos, será um dos dias mais exigentes e emocionalmente intensos desde o início da sua formação médica. É, por isso, uma ocasião que merece uma palavra de reconhecimento, de incentivo e de confiança.

A PNA representa uma etapa fundamental no percurso de formação médica em Portugal. Mais do que uma prova de avaliação, constitui o momento de transição entre a formação médica pré-graduada e o início de um novo ciclo de aprendizagem, agora orientado para a formação especializada. O seu propósito é avaliar conhecimentos e capacidade de raciocínio clínico, competências essenciais para quem inicia um percurso de diferenciação profissional. Através deste processo, procura-se assegurar critérios nacionais de avaliação e uma base de equidade no acesso às diferentes especialidades médicas.

Importa, contudo, compreender esta prova no contexto mais amplo da formação médica em Portugal. O nosso modelo assenta num percurso exigente e progressivo, que começa a formação universitária e integra uma sólida componente científica, humanística e clínica. Nas escolas médicas, os estudantes adquirem conhecimentos, desenvolvem competências, aprendem a interpretar a evidência científica e, sobretudo, começam a compreender a complexidade da pessoa doente. A formação geral e, posteriormente, a formação especializada, realizadas em contexto clínico e sob orientação de profissionais experientes, dão continuidade a este processo, preparando médicos capazes de responder às necessidades dos cidadãos e aos desafios de um sistema de saúde em permanente transformação.

Neste contexto, a PNA tem uma responsabilidade importante: contribuir para que o acesso à formação especializada se processe com rigor, transparência e exigência. Mas é igualmente importante reconhecer os limites de qualquer instrumento de avaliação. Uma prova, por mais abrangente e rigorosa que seja, não consegue traduzir integralmente a competência de um médico. Não mede a capacidade de escutar, a empatia perante o sofrimento, a responsabilidade nas decisões difíceis, a disponibilidade para aprender ou a capacidade de trabalhar em equipa. Estas dimensões, tão determinantes para o exercício da Medicina, constroem-se ao longo de toda a vida profissional.

Aos jovens médicos que enfrentam este desafio, gostaria de deixar uma mensagem muito clara: confiem no percurso que fizeram. Por detrás de cada candidato estão anos de estudo, dedicação, sacrifício, e perseverança. Por vezes estão também frustrações, e sacrifício nas vidas privadas, e nas suas famílias. Mas estão também experiências clínicas, aprendizagens partilhadas, professores, tutores, colegas e, sobretudo, o contacto com pessoas que confiaram em vós num dos momentos mais vulneráveis das vossas vidas. Tudo isso faz parte da vossa formação e não se resume ao resultado de uma prova.

É natural sentirem ansiedade perante um momento desta importância. Mas procurem transformá-la em concentração, serenidade e confiança. No dia 25 de novembro, deem o vosso melhor, com a consciência de que uma classificação, embora relevante para o percurso que agora se inicia, não define o vosso valor enquanto médicos nem determina, por si só, a qualidade dos profissionais que virão a ser.

A Medicina precisa de médicos competentes, rigorosos e cientificamente preparados, mas também de profissionais humanistas, críticos, solidários e comprometidos com a sociedade, com o conhecimento científico. Precisa de pessoas que mantenham a curiosidade, a humildade intelectual e a vontade permanente de aprender.

Enquanto Diretor da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve, quero expressar a todos os candidatos o meu reconhecimento pelo caminho percorrido e desejar-lhes os maiores sucessos nesta etapa. A vossa formação não termina com esta prova; pelo contrário, abre-se agora uma nova e desafiante fase de crescimento e realização profissional.

A Medicina precisa de vós. Enfrentem este desafio com confiança, determinação e orgulho no caminho que já percorreram, e mantenham sempre a preocupação de desempenharem a vossa profissão com humanismo e competência.