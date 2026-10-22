AInda faltam preencher 2177 vagas.
AInda faltam preencher 2177 vagas.Gerardo Santos
Sociedade

Algoritmo já colocou 161 médicos no internato da especialidade, mas “erros” aumentam “desconfiança no processo”

Pela primeira vez, a colocação de vagas nos internatos das especialidades médicas é feita por sistema informático. O primeiro lote foi colocado na manhã desta quinta-feira. Mas presidente do Conselho Nacional do Médico Interno diz que minutos depois das colocações “estávamos a ser bombardeados com erros”. A ACSS teve de voltar a executar o algoritmo e situações “parecem ter ficado resolvidas”. Ordem e Fnam vão pedir esclarecimentos.  
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