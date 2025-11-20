Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Médica suspeita de prescrever medicação a falsos diabéticos sujeita a caução de 500 mil euros
A médica ficou ainda proibida de se ausentar do país, contactar com testemunhas, frequentar a clínica onde dava consultas e de exercer.
DN/Lusa
 A endocrinologista detida na quarta-feira, no Porto, por alegado envolvimento num esquema fraudulento de prescrição de medicação para diabetes a utentes que queriam perder peso, tem de prestar uma caução de 500 mil euros, adiantou à Lusa fonte judicial.

Além da caução, a médica, que foi esta quinta-feira, 20 de novembro, presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, ficou ainda proibida de se ausentar do país, contactar com testemunhas, frequentar a clínica onde dava consultas e de exercer, acrescentou.

