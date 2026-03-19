Manual está traduzido em nove idiomas além de braile.
Manual está traduzido em nove idiomas além de braile.Caroline Ribeiro
Sociedade

Marrazes, uma escola que ensina a acolher

Com 32% do total de alunos sendo de 37 nacionalidades diferentes, agrupamento criou um manual de acolhimento, em nove idiomas, que ajuda na integração dos estrangeiros no ambiente escolar.
Caroline Ribeiro
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