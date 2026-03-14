Marinha coordena resgate médico de homem num navio-tanque ao largo dos Açores

A Marinha Portuguesa coordenou o resgate médico de um homem de 37 anos, de nacionalidade polaca, que estava a bordo de um navio-tanque a sudoeste da ilha Terceira, nos Açores.De acordo com um comunicado divulgado este sábado, 14 de março, o alerta foi dado às 13h35 locais (mais uma hora no continente) de quinta-feira, dando a informação que um tripulante apresentava uma possível rotura total do tendão de Aquiles, pelo necessitava de cuidados médicos hospitalares.“Em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes — Mar (CODU-Mar), e em conjunto com o Centro de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes (RCC Lajes), foi ativado para o local um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, que efetuou o resgate da vítima”, pode ler-se na nota, acrescentando que “a vítima foi transportada pelo helicóptero, que aterrou no aeroporto da ilha Terceira pelas 15h30 (hora local) deste sábado, tendo sido posteriormente transferida para uma unidade hospitalar através de uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA)”.O navio-tanque navegava a cerca de 670 milhas náuticas (cerca de 1.240 quilómetros) a sudoeste da ilha Terceira.