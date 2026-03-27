Marido da avó terá abusado de criança de dois anos

Um homem de 34 anos foi detido em Sintra por suspeitas de ter abusado sexualmente de uma criança de dois anos, neta da mulher dele.Os factos ocorreram em Sintra, no seio de um agregado familiar composto pelo menor, respetivos pais, avó paterna e marido da avó paterna, diz a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado divulgado esta sexta-feira, 27 de março."Aproveitando a criança ter ficado aos seus cuidados, durante pouco mais de 20 minutos, o agressor levou-a para o seu próprio quarto, onde praticou os abusos sexuais", acrescenta.Perante as queixas de dor do menino e uma laceração na região genital, os pais contactaram a linha de Saúde 24, através da qual a criança foi encaminhada para o hospital. Aí, foi realizada a perícia médico-legal de natureza sexual por um perito do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.A situação foi então reportada ao piquete da PJ no hospital, tendo-se depois deslocado ao local a Secção de Investigação de Crimes Sexuais para realizar diligências junto da vítima e dos seus familiares. "A PJ conseguiu reunir fortes elementos indiciadores da prática do crime pelo suspeito, tendo procedido à sua detenção", informa.O indivíduo, fortemente indiciado da prática do crime de abuso sexual de crianças agravado, será presente esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.