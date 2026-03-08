Sociedade

Marcha pela Libertação de Todas as Mulheres reúne centenas em Lisboa

Centenas de pessoas participaram este domingo na marcha organizada no âmbito do Dia Internacional da Mulher.
Reinaldo Rodrigues
Reinaldo Rodrigues
Publicado a

No âmbito do Dia Internacional da Mulher, centenas de pessoas aderiram à Marcha pela Libertação de Todas as Mulheres, que decorreu na tarde deste domingo, 8 de março em Lisboa.

A convocatória foi lançada pela Plataforma Feminista e pela Rede 8 de Março, e foi subscrita por 67 associações e forças feministas, com o mote “Enfrentamos o fascismo, exigimos avançar!”

Associações e coletivos exigem novas conquistas, nomeadamente ao nível dos direitos sexuais e reprodutivos, da igualdade salarial e do combate à violência de género.

