Marcha pela Libertação de Todas as Mulheres reúne centenas em Lisboa

No âmbito do Dia Internacional da Mulher, centenas de pessoas aderiram à Marcha pela Libertação de Todas as Mulheres, que decorreu na tarde deste domingo, 8 de março em Lisboa. A convocatória foi lançada pela Plataforma Feminista e pela Rede 8 de Março, e foi subscrita por 67 associações e forças feministas, com o mote “Enfrentamos o fascismo, exigimos avançar!”Associações e coletivos exigem novas conquistas, nomeadamente ao nível dos direitos sexuais e reprodutivos, da igualdade salarial e do combate à violência de género..Desigualdade salarial “não é tema feminista, mas de racionalidade económica”, diz economista do Banco Mundial