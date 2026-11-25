Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito para o Conselho de Curadores da Fundação Champalimaud, órgão do qual também fazem parte antigos chefes de Estado como Cavaco Silva ou a rainha Sofia de Espanha.

Esta eleição do ex-Presidente da República foi anunciada esta quarta-feira pela Fundação Champalimaud, em comunicado.

“Para a Fundação Champalimaud, esta eleição enriquece de forma muito significativa o Conselho de Curadores. O órgão conta, entre outros, com o antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, o antigo Presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso e a rainha Sofia de Espanha”, indica a nota.

A eleição do ex-chefe de Estado “reflete também a preocupação permanente da instituição com a ligação à sociedade e com a procura de contributos de pessoas de extraordinário mérito e experiência em diferentes áreas do conhecimento”, tendo sido descrita pelo Daniel Proença de Carvalho, que preside ao Conselho de Curadores, “uma honra”.

“A sua experiência ao serviço do país, o seu conhecimento profundo das instituições e a sua proximidade às pessoas vão enriquecer o trabalho deste órgão. António Champalimaud quis que a Fundação fosse acompanhada por personalidades independentes e de grande mérito. Esta eleição é fiel a essa vontade”, acrescenta Proença de Carvalho.

Já a presidente da Fundação Champalimaud, a antiga ministra Leonor Beleza, diz que receberá Marcelo Rebelo de Sousa na instituição “com enorme alegria e gratidão”. “Ao longo da última década acompanhou sempre de perto a vida da fundação e conhece bem a ambição desta casa. A fundação existe para servir as pessoas e a sociedade. Ter entre os nossos curadores alguém que dedicou a vida ao país e ao conhecimento dá-nos mais força para chegar mais longe”, acrescenta.