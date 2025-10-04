Manuel Dias: o escolhido para comandar a reforma tecnológica da administração pública

A palavra "reformista" tem sido bastante utilizada por membros do Governo. E uma destas reformas prometidas é justamente na administração pública, com a criação da Agência para a Reforma Tecnológica (ARTE). E está confirmada quem é a pessoa responsável por fazer esta revolução tecnológica em Portugal: Manuel Dias. O agora diretor de Sistemas e Tecnologias de Informação da Administração Pública trabalhava, até a passada semana, na Microsoft Portugal. Foram 15 anos na empresa, onde ocupava o cargo de diretor de tecnologia. Há poucos dias, Dias anunciou no Linkedin a despedida da gigante tecnológica.Na publicação, fez um resumo sobre as atividades que desempenhou na Microsoft, citando alguns dos feitos. "Juntos, aceleramos a transformação digital, avançamos a adoção de IA e ajudamos a posicionar Portugal mais perto das ambições da Década Digital", escreveu.Na visão do "CTO" do Estado o trabalho que desenvolveu "nunca foi apenas sobre tecnologia - era sobre pessoas, propósito e impacto". Sem avançar o novo posto que ocuparia, detalhou que "a missão continua" e que segue "profundamente empenhado em garantir que a IA sirva a humanidade de forma responsável, capacitando as pessoas e organizações e ajudando Portugal a aproveitar as oportunidades extraordinárias que temos pela frente".Na sexta-feira, 03 de outubro, o nome foi confirmado oficialmente com aprovação no Conselho de Ministros. "Aprovou uma Resolução do Conselho de Ministros que nomeia Manuel Inácio Veladas Dias para o cargo de Diretor de Sistemas e Tecnologias de Informação da Administração Pública, na ARTE - Agência para a Reforma Tecnológica", lê-se no comunicado do Conselho de Ministros.Segundo declarações recentes do ministro-adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, a ARTE terá como missão "garantir a interoperabilidade entre os sistemas da Administração Pública". Não são incomuns as críticas aos sistemas informáticos do Estado, como os da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA).Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico, além da Microsoft, Manuel Dias tem no currículo experiência como professor e passagem pela empresa OutSystems. No total, soma mais de 20 anos no setor tecnológico e em cargos de liderança. O Governo ainda não divulgou quando o CTO inicia funções..Reforma do Estado: Governo reduz de 18 para 7 as entidades sob alçada do Ministério da Educação. FCT extinta.Montenegro no Parlamento para debate focado no “impulso reformista”