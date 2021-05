Mais duas mortes e 387 casos em Portugal nas últimas 24 horas

O relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que Portugal registou, nas últimas 24 horas, 387 novos casos de covid-19. Foram ainda reportadas mais duas mortes devido à infeção por SARS-CoV-2, refere também o boletim epidemiológico desta quarta-feira (5 de maio).

Estão internados 297 doentes com a doença provocada pelo novo coronavírus (mais uma em relação ao dia de ontem), das quais 83 em unidades de cuidados intensivos (menos quatro).

Também esta quarta-feira, o especialista da Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid-19, Luís Graça, admitiu que a percentagem de 70% para se conseguir a imunidade de grupo pode ser revista, de acordo com as incertezas sobre a doença.

Algumas vacinas compradas por Portugal podiam já não ser usadas. São mais do que as pessoas elegíveis

"A percentagem estimada em 70% [para atingir a imunidade de grupo] tem por base a transmissão do vírus e extrapolações com base no conhecimento de outras infeções virais e de outras estratégias de vacinação", afirmou Luís Graça, sublinhando que tal cálculo "depende de vários parâmetros". As declarações foram proferidas durante a audição da Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid-19 na Comissão Parlamentar de Saúde, que decorreu hoje de manhã.

Na mesma Comissão Parlamentar, o coordenador da Comissão Técnica de Vacinação Contra a covid-19 disse que, mesmo sem as restrições de idade relativas às vacinas da AstraZeneca e da Janssen, já haveria algumas vacinas que podiam não ser usadas, uma vez que são mais do que as pessoas elegíveis.

Limite de 7500 pessoas nas celebrações da peregrinação de maio ao Santuário de Fátima

Nesta quarta-feira foi conhecido o número limite de pessoas que o Santuário de Fátima vai receber na peregrinação de maio.

As celebrações de 12 e 13 de maio no Santuário de Fátima vão ter um limite de 7500 pessoas, anunciou a instituição, que considera que a pandemia "ainda não oferece garantias" para acolher "sem reservas" todos os fiéis.

Numa informação disponibilizada no seu sítio na internet, o santuário refere que a peregrinação internacional aniversária de maio, presidida pelo cardeal José Tolentino de Mendonça, "volta a ser celebrada com peregrinos no recinto de oração, mas de forma ainda restrita, isto é, apenas poderão estar nas celebrações 7500 peregrinos".