Manifestação chegou ao Rossio sem incidentes. Porto também teve milhares nas ruas. Veja imagens

A manifestação em Lisboa pelo direito à habitação chegou cerca das 18h30 à praça do Rossio, onde os manifestantes pretendem pernoitar e depois de uma hora de desfile monitorizado pelo Macanismo Nacional de Prevenção da Provedoria de Justiça. "Até agora tem corrido tudo bem", disse aos jornalistas Miguel Feldman, coordenador do Mecanismo Nacional de Prevenção da Provedoria de Justiça, a coordenar os trabalhos de monitorização da manifestação na companhia de mais um elemento do organismo.

As ações habituais de monitorização desta entidade são a justificação para a presença da equipa da Provedoria de Justiça, disse Miguel Feldman, que questionado sobre se marcavam presença em consequência do apelo público de várias figuras, incluindo a constitucionalista Teresa Violante, o advogado Ricardo Sá Fernandes e a professora e economista Susana Peralta, respondeu: "Não necessariamente".

"Tem a ver com a avaliação que a Provedora faz da situação e tentamos então estar presentes.", disse, adiantando que esta é a primeira manifestação pelo direito à habitação e das acampada que o Mecanismo acompanha.

A praça do Rossio, onde os manifestantes se congregaram está repleta de pessoas, que por volta das 19:00 aplaudiram a colocação de uma reprodução de uma cabeça de burro na estátua de D. Pedro IV e pouco depois cantaram em uníssono a "Grândola, Vila Morena", de Zeca Afonso.

Concentração começou no Largo de Camões

Mais de milhar de pessoas reuniu-se no Largo Camões desde as 16:00, no arranque da manifestação pelo direito à habitação que vai dirigir-se para o Rossio, onde se prevê mais uma noite de acampada. "O povo unido jamais será vencido" são as palavras de ordem que esporadicamente mais se fazem ouvir no Largo Camões.

Visível junto ao Largo Camões é também a presença policial com carros e carrinhas da PSP nas ruas próximas. "Ó Montenegro, presta atenção, as tuas casas vão virar ocupação" e "Ó Montenegro, eu quero ter um salário e uma casa para viver" são outras das palavras de ordem que vão sendo entoadas ao som de palmas.

Veja as fotos do fotojornalista do DN Gerardo Santos