Operação coordenada em Lisboa e Porto acabou com manifs em 10 minutos

Após sucessivos "avisos finais" ao longo de quase três horas, alertando os manifestantes de que teriam de desmontar as cerca de 200 tendas (no total) que tinham erguido tanto na Praça D. Pedro IV (Rossio), em Lisboa, quanto na Praça D. João I, no Porto, a ação policial foi dura, mas rápida e eficaz. Em cerca de dez minutos, os agentes do Corpo de Intervenção quebraram os cordões humanos criados e chegaram a estas estruturas.

Isto porque, como foi múltiplas vezes informado, de acordo com a polícia a manutenção das tendas era considerada ilegal — "isto não é um parque de campismo", chegou a desabafar um oficial do Porto — e a partir das 0h30 a ordem era para serem retiradas. As pessoas poderiam manter-se, as estruturas, não.

No Porto, a operação pareceu à primeira vista mais "limpa". Os agentes utilizaram essencialmente os seus escudos para "empurrar" os manifestantes para a zona das escadarias existentes na praça. Contudo, a organização veio mais tarde falar em 37 feridos ligeiros, um número muito próximo do balanço da intervenção de 15 de outubro (que se saldou em 39 feridos), apesar de desta vez não se terem registado cenas de confronto tão violentas.

Após terem acesso às tendas, os agentes puderam desmontá-las. Vieram depois ambulâncias com especialistas de apoio psicológico, bem como paramédicos para assistir aos feridos.

Já em Lisboa a situação foi mais complicada.

A intervenção foi mais "pesada" e muitos manifestantes correram pelas artérias da Baixa de Lisboa. Vários desceram em direção ao Terreiro do Paço, pela Rua Augusta e Rua do Ouro, fazendo estragos: deitaram caixotes do lixo abaixo, com o seu conteúdo espalhado pelo chão, e desfizeram esplanadas.

Chegados ao Terreiro do Paço, juntaram-se e utilizaram cadeiras de esplanadas no local para tentar agredir agentes da polícia. Já na Praça da Figueira, anexa ao Rossio, outro grupo reuniu-se e acabou por atirar pedras e garrafas contra os agentes que se movimentaram para os dispersar.

A estratégia policial na Baixa acabou por passar por "varrer" as ruas, em especial na zona do Martim Moniz e adjacentes, visando impedir que os manifestantes que restavam se reorganizassem em grandes grupos capazes de pôr em causa a circulação de cidadãos e a ordem pública.

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