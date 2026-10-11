Pouco mais de um mês após arranque do ano letivo, há disciplinas onde os docentes disponíveis são residuais.
Pouco mais de um mês após arranque do ano letivo, há disciplinas onde os docentes disponíveis são residuais.Foto: Artur Machado / Global Imagens
Sociedade

Mais de 8 mil professores por colocar, mas faltam docentes nas escolas

Horários incompletos, necessidades longe da área de residência ou horários temporários afastam candidatos.
Cynthia Valente
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