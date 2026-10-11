Pouco mais de um mês após arranque do ano letivo, há disciplinas onde os docentes disponíveis são residuais. Foto: Artur Machado / Global Imagens

Sociedade

Mais de 8 mil professores por colocar, mas faltam docentes nas escolas

Horários incompletos, necessidades longe da área de residência ou horários temporários afastam candidatos.