Mais de 782 mil pessoas deixaram Portugal nos últimos cinco anos

Mais de 782 mil pessoas trocaram Portugal por outro país, entre 2021 e 2025, de acordo com os dados do INE, citados pelo Público.

Em causa está um número muito acima daquele que é apontado pelo Observatório da Emigração e significa que o número de saídas registadas entre 2021 e 2024 aumentou de 124 mil para 600 mil. No entanto, não foi o erro de contagem, mas sim uma forma diferente de fazer as contas.

Assente em dados administrativos, a nova metodologia considera como emigração permanente as saídas de pessoas que deixam Portugal durante, pelo menos, um ano: entre 2021 e 2025, foram 782.248, indica o Instituto Nacional de Estatística.

Pelo contrário, o Observatório da Emigração fazia contas que apontavam para 60 a 70 mil emigrantes por ano, o que significaria um máximo de 350 mil — menos de metade do que agora indica o INE.