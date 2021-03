Apenas 3% da população está vacinada

Mais de 50% dos vacinados contra a covid-19 são idosos com mais de 80 anos. No total, desde 27 de dezembro a 14 de março, 827 902 pessoas (8% da população) já receberam uma dose e 341 034 (3% da população) já receberam as duas doses são consideradas vacinadas. Na última semana quase 86 mil pessoas receberam a primeira dose (85 498), mas apenas 46 033 receberam as duas doses.

Até agora 349 269 idosos com 80 anos ou mais já tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. E 104 011 receberam duas doses, logo 16% dos idosos deste grupo estão completamente vacinados, segundo o relatório de vacinação da DGS revelado esta terça-feira.

Seguem-se os grupos etários dos 50-64 anos (200 596) e dos 25-49 anos (185 603), que incluem, por exemplo, profissionais de saúde prioritários e pessoas com mais de 50 anos consideradas na primeira fase da vacinação.

Olhando para o mapa da vacinação, a região Centro e a região do Alentejo são aquelas onde maior número de pessoas já recebeu a primeira dose da vacina (270 470 doses e 85 755 doses, respetivamente), considerando o total da população. Os números descem para cerca de metade considerando apenas quem recebeu as duas doses e é considerado vacinado.

No que à distribuição diz respeito, a região de Lisboa e Vale do Tejo e a zona Norte são as as que mais vacinas receberam, 384 711 e 381 184 respetivamente. Já o Algarve recebeu apenas 45 040 doses, mas apenas um terço já levou as duas doses.

O plano de vacinação sofreu um revês com a suspensão da vacina da AstraZneca na segunda feira. Até ao domingo, segundo os dados da DGS revelados esta terça-feira, já foram administradas 1 264 093 doses das 1 468 929 recebidas. O que significa que há apenas 200 mil doses para administrar nesta altura.