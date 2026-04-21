Fogo na serra do Caramulo em resolução. Mais de 100 operacionais estiveram no combate às chamas

O incêndio em mato e pinhal na serra do Caramulo, em Tondela, entrou em resolução pelas 09h23, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões.“Entrou em resolução às 09h23, depois de o alerta ter sido dado às 06:02”, disse.O incêndio deflagrou numa zona de mato e pinhal, na serra do Caramulo, na zona de São João do Monte e Mosteirinho Corte, no concelho de Tondela, distrito de Viseu, e, segundo o Comando Sub-regional da Proteção Civil, não houve populações em risco.Pelas 08h10, o combate estava a “ser dificultado pelo vento forte” que se fazia sentir na zona, tendo sido reforçado o dispositivo.Às 09h40 estavam no local 141 operacionais apoiados por 39 veículos e três meios aéreos..Incêndios: Investigador Xavier Viegas alerta para aumento de fogos devido à rede elétrica