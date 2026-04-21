Fogo na serra do Caramulo em resolução. Mais de 100 operacionais estiveram no combate às chamas
Foto: Leonardo Negrão (Arquivo)
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Fogo na serra do Caramulo em resolução. Mais de 100 operacionais estiveram no combate às chamas

O vento dificultou o combate às chamas e o dispositivo acabou por ser reforçado, tendo estado no local 141 operacionais.
DN/Lusa
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O incêndio em mato e pinhal na serra do Caramulo, em Tondela, entrou em resolução pelas 09h23, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões.

“Entrou em resolução às 09h23, depois de o alerta ter sido dado às 06:02”, disse.

O incêndio deflagrou numa zona de mato e pinhal, na serra do Caramulo, na zona de São João do Monte e Mosteirinho Corte, no concelho de Tondela, distrito de Viseu, e, segundo o Comando Sub-regional da Proteção Civil, não houve populações em risco.

Pelas 08h10, o combate estava a “ser dificultado pelo vento forte” que se fazia sentir na zona, tendo sido reforçado o dispositivo.

Às 09h40 estavam no local 141 operacionais apoiados por 39 veículos e três meios aéreos.

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