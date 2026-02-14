Mais de 100 mil sinistros já participados às seguradoras devido ao mau tempo

Mais de 100 mil sinistros já foram participados às seguradoras na sequência do mau tempo que tem afetado Portugal, revelou este sábado (14) a Associação Portuguesa de Seguradores (APS). Segundo a associação, “neste momento estão participados mais de 100 mil sinistros, metade dos quais comunicados apenas na última semana”.Em comunicado, a APS adianta que cerca de 75% dos processos já tiveram primeira peritagem, adiantamento ou pagamento total ou parcial, ou encontram-se a aguardar documentação para conclusão. Os casos ainda sem peritagem devem-se sobretudo a “problemas de acesso aos locais, inundados ou com vias interditadas, ou a participações efetuadas muito recentemente”.A associação sublinha que as seguradoras estão no terreno “desde a primeira hora do dia 28 de janeiro”, com equipas multidisciplinares que incluem “centenas de peritos, a apoiar os seus clientes, em estreita colaboração com as autarquias afetadas”. O compromisso assumido com o Governo de realizar 80% das peritagens nos 15 dias após a participação “está a ser plenamente cumprido — e até superado”, refere ainda a APS.Em visita a Alcácer do Sal, um dos concelhos mais afetados pelas cheias, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou ter falado com o presidente da associação e que, até ao momento, “tinham sido recebidas cerca de 100 mil participações, das quais foram despachadas 12 mil”.As depressões Kristin, Leonardo e Marta causaram 16 mortes, centenas de feridos e elevados prejuízos materiais, sobretudo nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo. O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo em 68 concelhos e anunciou apoios até 2,5 mil milhões de euros.com agências.Força Aérea recolhe imagens para levantamento de estragos provocados pelo mau tempo