Mais bebés de mães estrangeiras e de mães acima dos 35 anos em 2025

Em 2025, Portugal voltou a aproximar-se dos 90 mil nascimentos, mais precisamente 87 130, de acordo com o relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgado esta segunda-feira, 08 de junho. Ou seja, no ano passado nasceram mais 3 071 bebés que do que em 2024 (+3,7%), o que vem contrariar a queda registada de 2023 para 2024, recuperando a tendência de crescimentos que se vinha a registar no período pós covid-19, desde 2022.Mas para tal contribuiu também o aumento de bebés nascidos de mães estrangeiras a residir no país, passando esta proporção de 26,3%, em 2024, para 28,8%, em 2025. De acordo com o INE, cuja análise se baseia em dados oficiais, estes partos ocorreram sobretudo nas regiões do Algarve e da Grande Lisboa. Um indicador que foi mais expressivo em regiões como a de Aljezur (72,9%), Odemira (65,9%), Corvo (60,0%, mas com um registo total de apenas 5 partos), Albufeira (56,8%), Entroncamento (56,1%), Barreiro (53,8%), Amadora (53,3%) e Odivelas (45,5%).Em relação aos partos por nacionalidades, o INE destaca as mulheres brasileiras que representaram 10,5% do total de partos em 2025, a seguir, mas com uma diferença grande, aparecem os nascimentos de mães com nacionalidade angolana, 2,6%, do total de partos. Depois aparecem os partos de mães oriundas de Cabo Verde, com 2,2%, de São Tomé e Príncipe, 2,0%, da Guiné-Bissau com 1,9%, da Índia, com 1,3%, do Bangladesh, com 1,2%, do Nepal, com 1,1% e do Paquistão com 0,7%.Os mesmos dados revelam ainda que, nos últimos 20 anos, a idade das parturientes tem vindo a aumentar, sendo que de 2003 a 2025, a proporção de partos de mães com 35 ou mais anos passou de 17,2% para 32,0%. Ou seja, refere o INE, em 80,6% dos partos realizados em 2025, as mães tinham entre 25 e 39 anos (70 182 partos), sendo que em 33,5% do total de partos as mulheres tinham entre 30 e 34 anos. Neste ano, o INE regista ainda que 24 partos foram de parturientes com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos. Por outro lado, à medida que aumenta a idade das mulheres que têm filhos pela primeira vez, aumentam também os partos gemelares, que, em 2025, foram quase metade do total - 40,4% respeitavam a mães com 35 ou mais anos, enquanto a proporção dos partos simples nas mesmas idades foi de 31,9%.O número de cesarianas aumentou, entre 1999 e 2024, de 27,1% para 38,6% dos partos realizados em hospitais, mas o número de partos em casa, que, no ano passado foi considerada uma das preocupações no nosso país, apenas registou mais seis partos, passando de 830 para 836. .Nascimentos atingem no primeiro trimestre valor mais alto da última década.Mais 3077 bebés em 2025, face ao ano anterior. “Pode ser sinal da inversão da tendência de descida”, diz demógrafa