Teste do pezinho revela maior número de nascimentos desde 2016.
Teste do pezinho revela maior número de nascimentos desde 2016.Arquivo
Sociedade

Mais 3077 bebés em 2025, face ao ano anterior. “Pode ser sinal da inversão da tendência de descida”, diz demógrafa

Programa Nacional de Rastreio Neonatal realizou 87.708 testes do pezinho em 2025, o maior número de nascimentos desde 2016, ultrapassando 2019, quando se registaram 87 364 bebés. Os dados são divulgados esta quinta-feira, dia15, e a socióloga especialista em demografia, Maria Filomena Mendes, diz ao DN que “só temos de ficar satisfeitos e aguardar que esta tendência se mantenha nos próximos anos”.
