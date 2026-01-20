Mais atropelamentos em 2025 mas com menos feridos graves e mortes

A PSP registou em 2025 uma subida do número de atropelamentos e de feridos ligeiros, em relação a 2024, embora com uma diminuição do número de feridos graves e de mortes.Segundo dados divulgados esta terça-feira, 20 de janeiro, pela Polícia de Segurança Pública (PSP), foram registados 3578 atropelamentos em 2025, dos quais resultaram 3635 feridos, 211 graves e 3424 ligeiros e 19 vítimas mortais.Comparando com 2024, houve um aumento no número de atropelamentos (mais 258) e no número de feridos ligeiros (mais 55) mas, diminuíram os números de feridos graves (menos 32) e de vítimas mortais (menos quatro).Alertando para a importância dos comportamentos a adotar na estrada, a PSP destaca que os números são reveladores da persistência de comportamentos de risco, tanto de condutores, como de peões, que estão na origem de muitos atropelamentos, sobretudo em meio urbano.A Polícia apela aos condutores para que conduzam em segurança e cumpram as regras de trânsito, parando sempre para dar prioridade aos peões nas passadeiras, como prevê o Código da Estrada, e evitando qualquer tipo de distração ao volante, como telemóvel e ecrãs.Aos peões recomenda que evitem usar telemóvel ou auscultadores ao atravessar a via e caminhem de frente para o trânsito em locais sem passeios..Atropelamento com empilhador provoca uma vítima mortal em Sátão.Pais de jovem morto em atropelamento vão ao Parlamento entregar petição para aumentar penas para quem foge